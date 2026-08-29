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НовостиОбщество29 августа 2026 12:00

Заморозки до -2 градусов ожидаются в Башкирии 30 августа

Предпоследний день августа в Башкирии начнется с заморозков
Источник:kp.ru
На дорогах утром ожидается туман с ухудшением видимости

На дорогах утром ожидается туман с ухудшением видимости

В Башкирии 30 августа ожидаются ночные заморозки до -2 градусов. Такой прогноз опубликовал Башгидромет.

По республике прогнозируется переменная облачность. Существенных осадков не ожидается, лишь в северо-восточных районах возможен небольшой дождь. Ветер будет северным и северо-западным со скоростью 3–8 метров в секунду, днем местами возможны порывы до 15 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит от +1 до +6 градусов, местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов. Днем столбики термометров покажут от +12 до +17 градусов.

Утром на отдельных участках автодорог возможен туман с видимостью 500–1000 метров.

В Уфе ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночью температура составит +3…+5 градусов, днем воздух прогреется до +13…+15 градусов.

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