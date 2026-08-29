Водителей Башкирии предупредили о массовых проверках на дорогах

Особое внимание уделят нетрезвым автомобилистам и нарушениям правил перевозки детей

В Башкирии 29 августа сотрудники Госавтоинспекции проводят массовые проверки водителей. Об этом сообщил начальник управления Госавтоинспекции МВД по республике Владимир Севастьянов.

Рейды проходят на трассе М-5 «Урал» на 1307-м и 1495-м километрах, дороге Уфа — Янаул на 103-м километре, подъезде к трассе М-12 Р-240 на 101-м и 206-м километрах, а также на трассах Уфа — Оренбург на 120-м километре и Уфа — Белорецк на 204-м километре.

Основная цель проверок — профилактика аварийности и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения. Особое внимание инспекторы уделяют выявлению нетрезвых водителей, автомобилистов без водительских прав или лишенных права управления, а также нарушениям правил перевозки детей.

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