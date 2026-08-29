«Поезда здоровья» нашли у жителей Башкирии тысячи новых заболеваний

В Башкирии подвели промежуточные итоги работы мобильных «поездов здоровья». С 13 апреля выездные бригады врачей посетили десятки отдаленных сел и деревень республики, проведя 174 тысячи приемов и 46,5 тысячи различных обследований.

За это время медики выявили 9 144 новых случая заболеваний. Более трети из них — 3 590 случаев — относятся к социально значимым болезням.

Так, 2 808 жителей впервые узнали о повышенном артериальном давлении. Еще у 597 человек выявили признаки возможного сахарного диабета или предрасположенность к заболеванию. У 185 пациентов врачи заподозрили онкологические заболевания.

Кроме того, лабораторные исследования показали повышенный уровень сахара в крови у 2 551 пациента, а высокий уровень холестерина — у 3 993 человек. Гипертония диагностирована у 6 500 жителей, еще 6 826 пациентов имеют избыточный вес.

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