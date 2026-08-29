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НовостиОбщество29 августа 2026 7:56

С начала лета в Башкирии сбили 32 ребенка

В Башкирии напомнили родителям о безопасности детей во дворах
Источник:kp.ru
Спасатели призвали родителей не оставлять детей без присмотра

Спасатели призвали родителей не оставлять детей без присмотра

С начала лета в Башкирии зарегистрировали 88 сообщений о наездах на пешеходов. Среди пострадавших — 32 ребенка, сообщили в Госкомитете по ЧС.

В связи с тревожной статистикой родителей призвали уделять особое внимание безопасности детей. Специалисты напоминают, что даже во дворах нельзя оставлять ребенка без присмотра.

Детям необходимо регулярно объяснять правила поведения рядом с проезжей частью и во дворах. Автомобиль может неожиданно появиться из-за припаркованной машины, угла дома, кустов или других препятствий, поэтому ребенку важно быть внимательным и осторожным.

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