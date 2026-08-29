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НовостиПроисшествия29 августа 2026 7:11

В Башкирии водитель мопеда погиб, врезавшись в автобусную остановку

В Башкирии расследуют обстоятельства смертельной аварии с мопедом
Источник:kp.ru
Фото: ГАИ Башкирии

Фото: ГАИ Башкирии

В Зинчуринском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.

Авария случилась вечером 28 августа в деревне Идельбаково. По предварительным данным, 55-летний мужчина за рулем мопеда «Джи Ти» не справился с управлением и врезался в автобусную остановку.

От полученных травм водитель скончался на месте происшествия. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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