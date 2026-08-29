В Башкирии водитель мопеда погиб, врезавшись в автобусную остановку

Фото: ГАИ Башкирии

В Зинчуринском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.

Авария случилась вечером 28 августа в деревне Идельбаково. По предварительным данным, 55-летний мужчина за рулем мопеда «Джи Ти» не справился с управлением и врезался в автобусную остановку.

От полученных травм водитель скончался на месте происшествия. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.