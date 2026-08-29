В Башкирии появится новый цифровой сервис для школьников и родителей

В приложении можно следить за успеваемостью ребенка и планировать занятия

К новому учебному году жителям Башкирии предлагают подключить приложение «Госуслуги. Моя школа». Бесплатный сервис, созданный в рамках нацпроекта «Экономика данных», объединяет расписание, домашние задания, оценки и другие школьные задачи.

В приложении можно следить за успеваемостью ребенка, получать статистику по контрольным работам и планировать занятия. Родителям раз в две недели поступает отчет с информацией об оценках, пропусках и динамике среднего балла.

Приложение используется добровольно, а доступ к данным имеют только ребенок и его родитель.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.