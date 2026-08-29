Росреестр подсчитал объекты недвижимости и сделки с ними в Башкирии

Жители Башкирии совершили миллионы сделок с недвижимостью

По состоянию на 1 июля 2026 года в Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения о 4,5 млн объектов, расположенных на территории Башкирии. Такие данные приводит региональное управление Росреестра.

Наибольшую долю в структуре зарегистрированной недвижимости занимают земельные участки — 37,5%. Еще 32,6% составляют помещения, 24,3% — здания. На сооружения приходится 5% объектов, на иные виды недвижимости — 0,6%.

Всего в отношении этих объектов было совершено 7,9 млн регистрационных действий. Речь идет о сделках, а также регистрации ограничений и обременений.

Почти 90% всех регистрационных действий пришлось на физических лиц. В основном это сделки граждан с недвижимостью, оформление залогов и различных ограничений.

Юридические лица совершили 5,2% регистрационных действий. Еще 3,3% пришлось на муниципальные образования, 2,3% — на Российскую Федерацию в отношении федерального имущества и 1,4% — на Республику Башкортостан, распоряжающуюся объектами региональной собственности.

При этом ЕГРН пока содержит сведения не обо всех существующих объектах недвижимости. Для вовлечения такой недвижимости в правовое поле в России продолжают действовать дачная и гаражная «амнистии», а сведения о земельных участках и объектах регулярно уточняются и обновляются.

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