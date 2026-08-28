Хабиров продлил выплату в 1 млн рублей для жителей Башкирии, заключающих контракт с Минобороны

Выплату контрактникам в Башкирии продлили до 30 сентября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Глава Башкирии Радий Хабиров продлил срок действия единовременной региональной выплаты для жителей республики, заключивших контракт с Министерством обороны России для участия в специальной военной операции.

Согласно подписанному главой региона указу, мера поддержки будет действовать по 30 сентября 2026 года включительно.

Размер единовременной региональной выплаты с 1 января 2026 года составляет 1 млн рублей.

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