Состояние двух сестер после нападения в Уфе остается стабильным

В БСМП рассказали о состоянии двух сестер после нападения в Уфе. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Состояние двух сестер, пострадавших во время нападения в Уфе, оценивается как средней степени тяжести. Оно остается стабильным, сообщили в больнице.

По словам министра здравоохранения Башкирии Айрата Рахматуллина, девочки проходят лечение в отделении детской хирургии БСМП, где медики оказывают им всю необходимую помощь.

Напомним, нападение произошло в Уфе. Пострадавшими стали две сестры. По предварительным данным, конфликт произошел между несовершеннолетними, после чего одна из участниц напала на 16-летнюю бывшую одноклассницу и ее 9-летнюю сестру. Обе девочки получили травмы и были госпитализированы.

Подозреваемую в нападении студентку задержали. Кировский районный суд Уфы избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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