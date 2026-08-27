Сегодня, 27 августа, жители двух городов Башкирии – Уфы и Стерлитамака – стали сообщать о громких хлопках. Соответствующие свидетельства стали поступать с восьми часов утра. Официальных комментариев от властей пока нет.

Кроме того, по словам уфимцев, со стороны промзоны на севере города виден столб дыма.

Напомним, сегодня по всей Башкирии в 4:36 ввели режим Беспилотной и Ракетной опасности. Аэропорт Уфы был закрыт на прием и вылет самолетов. В семь часов утра ракетная опасность была отменена.

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