«Я все смогу. Я сильный»: 16-летний парень смог встать на ноги после ДТП с КамАЗом

Фото: Минздрав Башкирии

16-летний Сынгыз попал в тяжелую аварию, на долгое время он оказался прикован к постели, на сегодня он уже ходит самостоятельно. О парне с несгибаемой волей рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Около года назад произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и КамАЗа. Подросток, находившийся на пассажирском сиденье, получил тяжелейшие травмы головного мозга, множественные переломы костей черепа, челюсти и бедер, массивные кровоизлияния и травматический шок. В таком состоянии его доставили в Баймакскую ЦРБ.

Врачи больницы совместно с травматологами РДКБ провели сложные операции и стабилизировали состояние пациента. Затем его эвакуировали в Уфу детской санитарной авиацией. В реабилитационном комплексе «Салют» Сынгыз прошел два курса интенсивных занятий. Команда специалистов поставила цель вернуть ему самостоятельную ходьбу.

В итоге однажды дома подросток просто встал и вышел на улицу без ходунков. «Я все смогу. Я сильный. Все у меня получится», – сказал он. Сегодня юноша передвигается полностью самостоятельно.

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– Впереди у Сынгыза еще несколько реконструктивных операций по исправлению дефектов костей. Но благодаря усилиям наших реабилитологов сегодня его организм физически полностью готов к этим испытаниям, – заявил Рахматуллин.

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