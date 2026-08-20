В УГНТУ создают комплексный веб-симулятор глушения скважин

Фото: УГНТУ

Одной из самых трудоёмких и уязвимых к ошибкам операций при разработке нефтяных месторождений остаётся глушение скважин. Расчёт параметров зачастую выполняется вручную или в разрозненных таблицах, а единой цифровой системы, объединяющей расчёт, подбор реагентов и моделирование операций, на рынке пока не представлено, при этом ошибки обходятся дорого. В Уфимском государственном нефтяном техническом университете решили изменить ситуацию и создать комплексный веб-симулятор, который автоматизирует весь процесс. Магистрант Евразийской политехнической школы (ЕПШ) УГНТУ Арсэн Исламгулов выиграл грант конкурса «Студенческий стартап» на реализацию проекта.

— Ежегодно в России проводится более 40 тысяч операций глушения при средней стоимости цифрового сопровождения 100 тысяч рублей за операцию, а неправильный расчёт параметров может приводить к потере добычи на 30–50%. Так что актуальность проекта не вызывает сомнений. Его концепция зародилась в ходе сотрудничества ЕПШ с компанией «Тетаком», специализирующейся на цифровых решениях для нефтегазовой отрасли, — говорит Арсэн Исламгулов.

«Симулятор глушения скважин» — это веб-приложение, которое объединяет в себе расчёт параметров жидкости глушения, автоматизированный подбор химических реагентов, моделирование сценариев проведения операции, ИИ-ассистента, который консультирует специалиста, и систему машинного обучения, осуществляющую подбор технологии глушения. Уникальность проекта в узкой специализации. В отличие от универсальных программ, которые слишком дороги, сложны в освоении и требуют мощной инфраструктуры, продукт магистрантов Нефтяного заточен под задачи глушения и доступен через обычный браузер без установки специализированного программного обеспечения.

Фото: УГНТУ

Веб-симулятор будет полезен как сервисным организациям, выполняющим ремонт и обслуживание скважин, так и профильным нефтегазовым вузам и корпоративным научно-исследовательским проектным институтам — для обучения и исследований. Программный продукт можно будет использовать как учебный и исследовательский инструмент, позволяющий моделировать процессы глушения скважин, анализировать влияние различных параметров и обучать студентов современным методам инженерных расчётов.

На данный момент ребята создали первичную версию продукта. Прототип позволяет рассмотреть весь цикл глушения скважин с разных сторон, не прибегая к необходимости установки дополнительных программ на своё устройство. Первичным заказчиком выступает ООО «Тетаком», но уже строятся планы по расширению географии использования проекта и сотрудничеству со специализированными организациями.

— На протяжении всего цикла разработки нас направляли наши научные руководители: директор ЕПШ Елена Моисеева и сотрудник компании «Тетаком» Владимир Никулин. Они оказывали помощь в сложных технических вопросах, задавали вектор развития проекта, помогали объективно оценить актуальность и необходимость отдельных идей, которые мы привносили в симулятор. Проект будет развиваться в рамках гранта конкурса «Студенческий стартап». Сейчас мы формируем команду из студентов ЕПШ и других факультетов УГНТУ: специалистов по ИИ, экономике, нефтегазовому сектору и разработчиков программного обеспечения полного цикла. Предстоит большая работа по масштабированию проекта, созданию новых модулей, исследованию новых подходов к симуляции процессов и расширению функционала проекта, — поделился разработчик проекта.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.