В Башкирском отделении РГО рассказали о восхождении на пик Чингиза Айтматова на Кавказе

18 августа в Национальной библиотеке имени А.-З. Валиди в Уфе состоялась пресс-конференция, посвященная восхождению членами Башкирского отделения Русского географического общества на пик Чингиза Айтматова (3300). Вершина находится в Безенгийском ущелье Главного Кавказского хребта, а ее покорение состоялось в рамках литературно-туристического проекта «Тропа поэтов».

На вопросы журналистов ответили участники экспедиции из Уфы, Нальчика, Оренбурга и Кисловодска – все они занимаются исследованиями и популяризацией культурного наследия народов России. Пресс-конференция состоялась в День географа, а центральное событие, о котором СМИ рассказывали члены Башкирского отделения РГО, приурочено к Году единства народов России и созвучно инициативе Кыргызстана объявить 2028 год Годом Чингиза Айтматова в странах ШОС.

О проекте «Тропа поэтов» журналистам рассказал руководитель Башкирского отделения РГО, ректор БГПУ имени М. Акмуллы, депутата Государственного Собрания – Курултая РБ Салават Сагитов.

- Вместе с нами шли коллеги по РГО из Уфы, Нальчика, Оренбурга, Кисловодска – 12 человек, объединённых одной идеей. Башкирское отделение Русского географического общества выступает инициатором и движущей силой проекта „Тропа поэтов“. Благодаря системной работе отделения, поддержке попечительского совета и энтузиазму наших активистов мы не просто покоряем вершины – мы создаём уникальный литературно туристический маршрут, где каждая точка на карте связана с именем великого поэта. Для меня это восхождение – не только про преодоление. Это про память, про связь поколений и народов. Пик Чингиза Айтматова стал пятой вершиной в „Тропе поэтов“: теперь маршрут объединяет пики Мустая Карима, Кайсына Кулиева, Давида Кугультинова, Алима Кешокова и, наконец, Чингиза Айтматова. Великие имена, великие судьбы – у каждого есть своя высота. Впереди пик Расула Гамзатова. Благодаря нашим экспедициям 3 вершины уже получили официальное подтверждение распоряжением Правительства России. Сейчас готовим документы на увековечивание пиков Кугультинова и Айтматова.

Всем участникам восхождения на пик Чингиза Айтматова будут вручены сертификаты, подтверждающие подъём на высоту 3297 метров над уровнем моря в Безенгийском ущелье Главного Кавказского хребта (КБР).

С 2026 года действует нагрудный знак «Тропа поэтов»: его получают действительные члены РГО, совершившие пять или более восхождений на пик Мустая Карима в рамках проекта.

Также на пресс-конференции состоялась презентация издания «Тропой Поэта» (авторы – Салават Сагитов и Рустам Сиразетдинов). Книга рассказывает о восхождениях на пики Мустая Карима, Кайсына Кулиева, Алима Кешокова, Давида Кугультинова. В неё вошли воспоминания авторов и современников о Мустае Кариме, материалы о быте и культуре балкарского народа, стихи, посвящённые Мустаю Кариму, и литературные переводы его произведений.

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