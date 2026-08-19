ГИПЕРТОНИЯ, СТОП!

К диагнозу «гипертония» до сих пор не выработано должного отношения – его воспринимают скорее как нечто привычное и неизбежное, встречающееся сплошь и рядом. Срабатывает привычная логика: «не болит – значит, не опасно».

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И действительно – высокое давление часто не имеет явных признаков, поэтому может многие годы присутствовать бессимптомно. А тем временем идут разрушительные процессы: страдают жизненно важные органы – сердце, почки, мозг, сосуды глаз. Не зря среди врачей гипертонию часто называют «молчаливым убийцей».

По данным экспертов, каждый четвертый житель страны страдает от повышенного давления. Коварство заболевания заключается в том, что чаще всего оно протекает бессимптомно. Зачастую хроническую усталость, вялость, и регулярные головные боли потенциальные больные связывают с переутомлением. Отсутствие правильного лечения может привести к инфаркту и инсульту, длительной потери трудоспособности, инвалидности или даже летальному исходу.

Специалисты приводят следующую классификацию артериального давления:

- нормальное (менее 120/80 мм рт.ст.);

- повышенное (предгипертензия) (120-139/80-89 мм рт.ст.);

- 1-я степень артериальной гипертензии (140-159/90-99 мм рт.ст.);

- 2-я степень (160-179/100-109 мм рт.ст.);

- 3-я степень (более 180/ более 110 мм рт.ст.).

Три последние стадии требуют лечения.

Для профилактики развития заболевания сотрудники страховой медицинской организации АО «МАКС-М» рекомендуют следить за своим здоровьем: измерять артериальное давление, поддерживать нормальную массу тела, ограничить в рационе количество продуктов, богатых жирами и углеводами, и увеличить количество фруктов и овощей. Кроме того, следует отказаться от вредных привычек, не злоупотреблять алкоголем и курением, стараться ежедневно совершать интенсивные и кратковременные упражнения с максимальным напряжением мышц, а также ежегодно проходить комплексное обследование организма.

При этом представители страховой медицинской организации АО «МАКС-М» в г. Уфе напоминают, что в регионе уже давно налажен и развит институт диспансеризации населения. Наличие полиса ОМС позволяет посещать врача-кардиолога или пройти диспансеризацию бесплатно!

Под диспансеризацию в 2026 году попадают граждане следующих годов рождения: 2008, 2005,2002, 1999, 1996, 1993,1990, 1987, а также все граждане 40 и старше лет. Если вашего возраста нет в списке для диспансеризации, и вы не относитесь к льготным категориям, вы можете пройти профилактический медосмотр.

В список обследований входит онкоосмотр, измерение артериального давления, анализ крови, онкоскрининг, флюорография, ЭКГ, измерение внутриглазного давления. Для женщин дополнительно проводится цитологическое исследование шейки матки. После 40 лет в список добавляют определение риска сердечно-сосудистых заболеваний и ФГДС (ЭГДС).

В случае необходимости представители страховой медицинской организации окажут не только консультативную поддержку, но и практическое содействие в получении медицинской помощи. Представители страховой медицинской организации рассматривают как устные, так и письменные обращения, в том числе жалобы граждан, проводят контрольно-экспертные мероприятия, позволяющие оценить доступность и качество оказанной медицинской помощи, обеспечивая тем самым информационное сопровождение застрахованных и защиту прав пациентов на всех этапах оказания медицинской помощи.

Не отказывайтесь от диспансеризации и профилактического обследования! Ваша жизнь и здоровье в Ваших руках!

Реклама. Филиал АО «МАКС-М» в г. Уфе. Лицензия ЦБ РФ ОС№2226-01 от 10.09.2025г.

Телефон горячей линии: 8-800-555-35-03 (бесплатно)

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