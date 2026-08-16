Механик, электромонтажник и бухгалтер: в Уфе назвали самые высокие зарплаты

В базе центра занятости Уфы сейчас насчитывается 10 916 вакансий

В Уфе сейчас открыто 10 916 вакансий. Самые высокие зарплаты работодатели предлагают специалистам в промышленности, строительстве, энергетике и некоторых других сферах.

Согласно данным ГКУ «Республиканский центр занятости населения», максимальная зарплата среди представленных вакансий достигает 350 тысяч рублей в месяц.

На первом месте по уровню предлагаемой зарплаты — механик по ГРП в ООО «Крезол-Нефтесервис». Специалисту готовы платить до 350 тысяч рублей.

Вторую позицию занимает электромонтажник в компании «Электросервис-М» — зарплата до 169 тысяч рублей. Главному бухгалтеру в ООО «УК „ГеоКапитал“» предлагают до 160 тысяч рублей.

Также в список наиболее высокооплачиваемых вакансий вошли технический писатель (инженер) в ООО «Инфотекс» с зарплатой от 150 до 200 тысяч рублей и монтажник металлических конструкций и железобетонных изделий в компании «Ресурс Групп» — от 150 до 180 тысяч рублей.

Замыкает список врач-невролог Башкирского государственного медицинского университета. Максимальная предлагаемая зарплата для специалиста составляет 105 тысяч рублей.

В числе работодателей с наибольшим количеством открытых вакансий — ПАО «ОДК-УМПО» (664 вакансии), МУП «УфаГорЭлектроТранс» (334) и ООО «СтройДом» (330).

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