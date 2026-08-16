Пять медалей за два дня: юная гимнастка из Башкирии трижды стала чемпионкой Европы

Фото со страницы Радия Хабирова

Юная спортсменка из Стерлитамака Полина Дмитриева блестяще выступила на юниорском чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который проходит в Хорватии. За два дня соревнований она пять раз поднялась на пьедестал, завоевав четыре золотые и одну серебряную медаль.

В заключительный день турнира Полина стала чемпионкой Европы сразу в трех дисциплинах — упражнениях на брусьях, бревне и вольных упражнениях.

Еще одну золотую медаль спортсменка получила накануне в составе сборной Башкортостана в командном многоборье. В личном многоборье Дмитриева заняла второе место.

Подготовкой гимнастки занимается Елена Кайгулова — старший тренер сборной Башкортостана и тренер сборной России.

Хорватский чемпионат имеет особое значение для молодых спортсменов: соревнования являются отборочными к чемпионату мира. Именно там будут разыграны первые квоты на Олимпийские игры 2028 года.

Таким образом, успешное выступление Полины Дмитриевой в Хорватии может стать важным шагом на пути к главному спортивному старту — Олимпиаде.

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