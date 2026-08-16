Медведь вышел к жителям деревни в Баймакском районе Башкирии

Раньше жители Верхнеяикбаево не замечали медведей непосредственно возле населенного пункта

Необычная встреча произошла с жителями деревни Верхнеяикбаево Баймакского района. К населенному пункту вышел медведь — дикого зверя заметили на окраине деревни.

Одной из местных жительниц удалось запечатлеть косолапого на камеру. По словам Рамзили Кулгариной, фотографию сделала ее односельчанка, наблюдавшая за животным со своего двора.

Очевидцы утверждают, что медведь некоторое время спокойно находился в деревне и даже появился на детской площадке. Позже зверя, предположительно, видели и на других улицах населенного пункта.

Для местных жителей появление косолапого стало неожиданностью. По словам Рамзили Кулгариной, раньше она не замечала медведей непосредственно возле деревни.

Фотография животного быстро разошлась среди жителей Верхнеяикбаево после того, как ее опубликовали в социальных сетях.

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