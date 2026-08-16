В Башкирии за сутки поймали 43 пьяных водителя

Более 1,2 тысячи нарушений ПДД выявили в Башкирии за сутки

За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции выявили в Башкирии 1291 нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщил глава региональной ГАИ Владимир Севастьянов.

От управления автомобилями отстранили 43 водителя, находившихся в состоянии опьянения. В отношении пяти из них планируется возбуждение уголовных дел — они повторно сели за руль в нетрезвом виде.

Еще девять водителей задержали за управление транспортом, несмотря на лишение водительских прав.

В ходе специальных мероприятий сотрудники Госавтоинспекции также зафиксировали 44 случая перевозки детей без детских удерживающих устройств.

Кроме того, 27 водителей выехали на встречную полосу, создав опасность лобового столкновения.

В ГАИ призывают автомобилистов соблюдать правила дорожного движения и учитывать риски для себя и других участников движения.

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