Трое пострадали при столкновении ВАЗа и «Газели» в Баймакском районе

Фото: Госкомитет по ЧС Башкирии

Сегодня днем в Центр обработки вызовов системы «112» поступило сообщение о ДТП в Баймакском районе Башкирии.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям. Они установили, что столкнулись автомобили ВАЗ-2111 и «Газель».

Трое человек, находившихся в легковушке, получили травмы. Пострадавших госпитализировали в больницу Сибая. Спасатели отключили аккумуляторные батареи обоих автомобилей.

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