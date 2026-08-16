В Башкирии разыскивают пропавшего 17-летнего подростка

В Башкирии ищут пропавшего 17-летнего Марата Гатауллина

В селе Нижние Лемезы Иглинского района пропал 17-летний Марат Гатауллин. Об этом сообщили в РОО «Поиск детей — Башкортостан».

По информации волонтеров, подросток вышел из дома и не вернулся.

На вид Марату 17–18 лет. Он среднего телосложения, ростом около 170–173 см. У подростка короткие черные волосы и карие глаза.

В момент исчезновения он был одет в черное худи и черные трико.

Всех, кто видел Марата или располагает информацией о его местонахождении, просят сообщить по телефонам 112 или 8-917-383-56-87.