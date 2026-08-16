Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 августа 2026 10:04

В Башкирии 17 августа ожидаются порывы ветра до 17 м/с

Жителей республики призывают соблюдать осторожность на улице
Источник:kp.ru
Спасатели предупредили жителей Башкирии о порывистом ветре

Спасатели предупредили жителей Башкирии о порывистом ветре

В понедельник, 17 августа, местами по Башкирии прогнозируются сильные порывы ветра — до 17 м/с.

Жителей республики предупреждают о возможных рисках и рекомендуют соблюдать осторожность. Если сильный ветер застал на улице, лучше укрыться в подъезде или подземном

Не стоит находиться рядом с деревьями, линиями электропередач и слабо закрепленными конструкциями. Автомобили также рекомендуют не оставлять вблизи потенциально опасных объектов.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.