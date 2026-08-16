Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 августа 2026 9:00

Два человека и ребенок потерялись в лесах Белорецкого района

Оба случая завершились благополучно, медицинская помощь никому не потребовалась
Источник:kp.ru
В лесах Белорецкого района потерялись мужчина и ребенок

В лесах Белорецкого района потерялись мужчина и ребенок

За прошедшие сутки в Центр обработки вызовов системы «112» Госкомитета Башкирии по ЧС поступили два сообщения о потерявшихся в Белорецком районе.

В одном случае в лесу заблудился мужчина. В другом — мужчина и 10-летний ребенок потерялись у подножия горы Первая Малиновая.

Обе истории завершились благополучно. Потерявшихся удалось найти самостоятельно и с помощью спасателей. В медицинской помощи никто не нуждался.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.