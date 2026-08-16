Два человека и ребенок потерялись в лесах Белорецкого района

В лесах Белорецкого района потерялись мужчина и ребенок

За прошедшие сутки в Центр обработки вызовов системы «112» Госкомитета Башкирии по ЧС поступили два сообщения о потерявшихся в Белорецком районе.

В одном случае в лесу заблудился мужчина. В другом — мужчина и 10-летний ребенок потерялись у подножия горы Первая Малиновая.

Обе истории завершились благополучно. Потерявшихся удалось найти самостоятельно и с помощью спасателей. В медицинской помощи никто не нуждался.

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