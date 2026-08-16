12 рейсов задержаны или отменены в аэропорту Уфы

В аэропорту Уфы изменилось расписание 12 рейсов

В аэропорту Уфы сегодня наблюдаются значительные изменения в расписании. Согласно онлайн-табло, задержаны или отменены 12 рейсов.

В частности, отменены вылет и прилет в Игарку. Среди задержанных рейсов на вылет — Москва («Победа»): отправление перенесли с 07:00 на 12:25. Рейс в Сочи авиакомпании Nordwind задерживается с 08:30 до 19:10. Также изменилось время вылета в Махачкалу и Санью.

Есть задержки и среди прибывающих рейсов. Самолет «Газпром авиа» из Москвы вместо 07:20 ожидается в 11:40, рейс Nordwind из Сочи — в 18:45 вместо 06:50. Самолет Utair из Сочи прибудет в 19:35 вместо 03:25. Рейс «Аэрофлота» из Саньи перенесен на 20:00, из Геленджика — на 20:15. Также задерживаются рейсы из Сухума, Горно-Алтайска и Калининграда.

Пассажирам рекомендуют перед поездкой проверять актуальную информацию на онлайн-табло аэропорта и сайтах авиакомпаний.

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