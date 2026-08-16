В Башкирии выставили на торги омшанник для пчел

Заявки на участие в аукционе принимают до 7 сентября

В Иглинском районе Башкирии на аукцион выставили нежилое здание — омшанник для зимовки пчел. Информацию о торгах опубликовало Территориальное управление Росимущества.

Одноэтажный деревянный объект площадью 56 кв. метров расположен в деревне Буденновский Балтийского сельсовета. Начальная цена лота — 205 744 рубля.

Омшанники используют для защиты ульев от холода и перепадов температуры в зимний период.

Заявки на участие принимаются до 7 сентября на площадке «РТС-тендер». Аукцион состоится 14 сентября 2026 года. Победит участник, предложивший максимальную цену. Если заявку подаст только один человек, объект продадут ему по начальной стоимости.

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