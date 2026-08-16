Тело мужчины нашли при разборе сгоревшего дома в Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

В селе Новокнязево Шаранского района произошел пожар, в результате которого погиб 56-летний мужчина.

Возгорание произошло в бревенчатом доме на улице Центральной. На место прибыли сотрудники МЧС России и добровольные пожарные Писаревского и Мичуринского сельсоветов. Огнеборцы ликвидировали пожар.

Во время разбора места происшествия спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Дознаватель МЧС России устанавливает причину возникновения пожара и обстоятельства произошедшего.

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