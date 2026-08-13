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НовостиПроисшествия13 августа 2026 5:29

В Башкирии отразили очередную террористическую атаку БПЛА на Салават

Салават подвергся очередной террористической атаке беспилотников
Источник:kp.ru
В Башкирии отражают террористическую атаку БПЛА, обломки упали в Салавате.

В Башкирии отражают террористическую атаку БПЛА, обломки упали в Салавате.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии отразили очередную атаку беспилотников. Обломки одного из БПЛА упали в промзоне Салавата, после чего там возникло возгорание. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров. Напомним, режим беспилотной опасности в Башкирии действует с 8:50. В регионе также временно ограничили работу аэропорта - воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты.

Ограничения затронули и соседние аэропорты Оренбурга и Орска. Накануне, 12 августа, Оренбургская область подверглась атаке беспилотников. По данным властей региона, над областью были сбиты восемь БПЛА.

Сейчас на месте падения обломков в Салавате работают экстренные службы.

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