Синий трактор под Нефтекамском оказался угнанным

Пьяный механизатор угнал трактор под Нефтекамском и пробежал после ДТП около ста метров. Фото: Денис КАШАПОВ.

Под Нефтекамском выяснились обстоятельства поездки синего трактора, который оказался угнанным у местного фермерского хозяйства. За рулем находился 40-летний механизатор из Старого Буртюка. После съезда техники в кювет мужчина попытался скрыться пешком, но далеко уйти не смог.

По словам сельчан, перед поездкой мужчина закончил работу на сенокосе и выпивал с приятелями. В результате в его крови обнаружили высокий уровень алкоголя.

Оказалось, что трактор принадлежал местному фермерскому хозяйству. По предварительным данным, механизатор взял технику, когда сторож отвлекся. В полиции также уточнили, что мужчина уже попадался на езде в нетрезвом виде три года назад. Тогда дело закончилось штрафом.

После того как трактор съехал в кювет, водитель попытался убежать, однако он смог преодолеть лишь около ста метров.

Сейчас мужчина дает показания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту угона транспортного средства.

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