Пьяный тракторист пытался уйти от полиции по полям в Башкирии

В Башкирии полицейские устроили погоню за трактором по полям. Фото: Денис КАШАПОВ.

В Нефтекамске произошла погоня полиции за трактором. Как рассказал местный житель Денис Кашапов в социальных сетях, правоохранители обратили внимание на водителя сельхозтехники, который, предположительно, находился в состоянии опьянения.

- Я мимо проезжал, сразу достал телефон и стал снимать, но до конца не успел заснять, телефон сел, - рассказал автор ролика.

По словам мужчины, на требование остановиться тракторист не отреагировал и попытался скрыться. Уходить от преследования он решил по полям, рассчитывая на преимущество тяжелой сельхозтехники на бездорожье. Однако полицейские продолжили погоню. По данным очевидцев, несколько раз правоохранители пытались остановить трактор, идя на таран. В итоге водителя сельхозтехники задержали.

- Насколько я знаю, его задержали, - заключили Денис.

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