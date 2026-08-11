Зарезал за пакет продуктов: в Башкирии продлили арест убийце подростка

21-летнего парня из Туймазинского района Башкирии, которого подозревают в убийстве подростка, продлили срок содержания под стражей – до 12 октября. Об этом рассказали в Верховном суде республики.

Трагедия произошла почти два месяца назад, 12 июня, в селе Кандры. Молодой человек напал на 14-летнего мальчика у магазина и нанес ему несколько ударов ножом в область туловища и рук. После этого он скрылся, забрав пакет с продуктами. Подросток скончался от ран. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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