Фото: Соцсети

В Туймазинском районе Башкирии выясняют обстоятельства жуткого преступления. Днем 12 июня в селе Кандры прямо на улице был убит 14-летний Ильнар С. (все имена здесь и далее изменены – Ред.). «КП-Уфа» выяснила подробности инцидента.

«БОИМСЯ, ЧТО ОСТАНЕТСЯ БЕЗНАКАЗАННЫМ»

Трагедия разыгралась около четырех часов дня в одном из дворов, неподалеку от детской площадки. Как рассказала «КП-Уфа» местная жительница Гульназ У., нападавшим оказался 21-летний местный житель Арслан А.

– Он просто его истязал ножом. Около 9 ударов ножом, а последний прямо в сердце. Страшно теперь уже днем отправлять детей на улицу. Такой беспредел. Боимся, что этот парень останется безнаказанным, – делится переживаниями женщина.

По словам сельчан, устроивший расправу молодой человек в последнее время вел себя замкнуто – после смерти отца у него обострилась психологическая травма. Также говорят, что парень рос в приличной семье, а его мать работает няней в местном детском саду. Однако в последнее время молодой человек подвергался насмешкам со стороны сверстников.

– Над ним смеялись вот и досмеялись, – рассказывает Гульназ.

21-летний обвиняемый в убийстве подростка уже задержан Фото предоставлено «КП-Уфа»

«ХОЧУ ПОЧУВСТВОВАТЬ, ЧТО ТАКОЕ, КОГДА УБИВАЕШЬ ЧЕЛОВЕКА»

Тетя погибшего мальчика, Эльза, поделилась с «КП-Уфа» известными семье подробностями тех страшных минут. По ее словам, Ильнар просто возвращался домой из магазина, когда нападавший сначала начал к нему приставать, а затем нанес ему несколько ножевых ранений. Раненый мальчик смог дойти до своего подъезда, где и потерял сознание. Проезжавшие мимо люди заметили его и вызвали медиков. Врачи пытались спасти мальчишку, но травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Родственница погибшего добавила, что двор, где все произошло, обычно очень оживленный, там часто гуляют дети и сидят пожилые люди, но именно в этот роковой момент на улице по трагическому стечению обстоятельств никого не оказалось.

Эльза также отметила, что о мотивах нападавшего пока мало что известно – в селе предполагают, что он может страдать от зависимости или психического заболевания. По словам родственников, им показывали видеозапись, на которой молодой человек открыто заявлял о намерении причинять вред людям.

– Он как-то даже говорил детям: «Я хочу почувствовать, что такое, когда убиваешь человека», – поделилась Эльза.

«БЫЛ ДРУЖЕЛЮБНЫМ И БЫЛ «ХОРОШИСТОМ»

Родные вспоминают погибшего Ильнара как исключительно спокойного, доброго и неконфликтного подростка, который никогда бы не спровоцировал драку.

– Проводил время с родителями, братишками и одноклассниками. Хорошо общался со сверстниками и был хорошистом в школе. Все о нем хорошо отзывались. Родня пока не осознает, что произошло. Мама и папа в шоке, – рассказывает Эльза.

Убитому мальчику этой весной исполнилось 14 лет Фото: Соцсети

Семья погибшего находится в глубоком трауре. Из-за непредвиденной трагедии и больших расходов на организацию похорон, родственники объявили сбор средств.

Если вы хотите оказать поддержку семье, вы можете обратиться в нашу редакцию, и мы подскажем, как это можно сделать.

ОФИЦИАЛЬНО

Официальную версию случившегося озвучили в Следственном комитете Башкирии. По данным ведомства, Туймазинским межрайонным следственным отделом по обвинению в совершении убийства задержан 21-летний местный житель.

По версии следствия, днем 12 июня фигурант находился возле одного из многоквартирных домов на улице Нефтяников в селе Кандры. Заметив выходящего из магазина 14-летнего подростка. С целью ограбления он напал на ребенка и нанес ему несколько ударов ножом в область туловища и рук, после чего скрылся с похищенными продуктами. От полученных ранений несовершеннолетний вскоре скончался недалеко от места происшествия.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Нападавшего задержали в тот же день прямо на улице. Сейчас с ним проведены первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи и криминалисты совместно с полицией осмотрели место происшествия, изъяли орудие преступления и назначили комплекс судебных экспертиз.

В Башкирии задержали обвиняемого в убийстве 14-летнего мальчика

Кроме того, прокуратура установила контроль за ходом расследования уголовного дела.

– Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выезжал исполняющий обязанности Туймазинского межрайонного прокурора Денис Агапитов, – заявили в надзорном ведомстве.

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