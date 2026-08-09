В Башкирии нашли 73-летнего мужчину в критическом состоянии в соцучреждении

Пожилого мужчину госпитализировали после того, как родственники обнаружили у него гематомы и переломы ребер

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела, возбужденного после жалобы на ненадлежащий уход за пожилым мужчиной в социальном учреждении Салавата.

В приемную главы СК в социальной сети «ВКонтакте» обратилась жительница Башкирии. Она сообщила, что ее 73-летнего дедушку, страдающего рядом заболеваний, родственники в июне временно поместили в специализированное учреждение.

Во время посещения родственник обнаружил пенсионера в критическом состоянии. На теле мужчины были гематомы, также у него диагностировали переломы ребер. Пострадавшего пришлось госпитализировать.

По данному факту следственное управление СК по Башкирии возбудило уголовное дело.Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК Владимиру Архангельскому представить доклад о ходе и результатах расследования с учетом доводов, изложенных в обращении родственницы.