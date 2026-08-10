Грозы, град и жара до +33: погода в Башкирии на три дня

В Башкирии в ближайшие дни ожидается неустойчивая погода с дождями, грозами и постепенным потеплением.

В понедельник, 10 августа, местами пройдут кратковременные дожди. Ночью на севере республики они могут быть сильными, а на юго-востоке существенных осадков не ожидается. В отдельных районах прогнозируются грозы, днем местами возможен град. При грозах ветер будет усиливаться до сильного.

Температура ночью составит от +13 до +18 градусов. Днем ожидается +21...+26 градусов, а на юго-востоке воздух прогреется до +28...+33.

11 августа ночью местами сохранится кратковременный дождь, однако днем существенных осадков не прогнозируется. Ночью температура опустится до +9...+14 градусов, днем будет +21...+26.

В среду, 12 августа, осадков существенных не ожидается. Ветер будет слабым и переменных направлений. Ночью ожидается +9...+14 градусов, днем — от +23 до +28.

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