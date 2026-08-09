В Башкирии ликвидировали незаконную свалку площадью более гектара

Прокуратура обратилась в суд после проверки природоохранного законодательства

В Аургазинском районе Башкирии после вмешательства прокуратуры ликвидировали крупную несанкционированную свалку.

Проверка соблюдения природоохранного законодательства показала, что на территории села Султанмуратово образовалось незаконное скопление отходов производства и потребления.

Площадь свалки составляла 1,25 гектара, а объем накопившегося мусора достигал 12,5 тысячи кубометров.

Прокурор обратился в суд с требованием обязать устранить незаконную свалку. Суд поддержал позицию надзорного ведомства и удовлетворил исковые требования.

После вмешательства прокуратуры территорию полностью очистили от отходов.

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