В Башкирии двое взрослых потерялись в лесу

Сообщение о происшествии поступило в Систему-112

В Нуримановском районе Башкирии в лесу потерялись двое взрослых. Сообщение об этом за прошедшие сутки поступило в Центр обработки вызовов Системы-112 Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям.

К счастью, помощь спасателей потерявшимся в итоге не потребовалась. Люди смогли самостоятельно найти дорогу и выйти из леса.

В медицинской помощи они также не нуждались.

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