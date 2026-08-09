В Башкирии двое взрослых потерялись в лесу

В Нуримановском районе Башкирии в лесу потерялись двое взрослых. Сообщение об этом за прошедшие сутки поступило в Центр обработки вызовов Системы-112 Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям.
К счастью, помощь спасателей потерявшимся в итоге не потребовалась. Люди смогли самостоятельно найти дорогу и выйти из леса.
В медицинской помощи они также не нуждались.
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