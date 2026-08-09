Минэкологии проверит воздух в промзоне на севере Уфы

Специалисты проверят содержание бензола, сероводорода и других веществ

Специалисты Минэкологии Башкирии прибыли в северную часть Уфы для проверки качества атмосферного воздуха. Передвижная лаборатория работает в промышленной зоне, в районе улицы Пристанской.

Как сообщил глава ведомства Нияз Фазылов, специалисты уже отобрали пробы воздуха. Их проверят на содержание бензола, диоксида серы, оксида углерода и сероводорода.

Если в ходе исследований будут выявлены превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ, ведомство примет соответствующие меры.

Одновременно в Уфе продолжают работать автоматические станции контроля качества воздуха. Минэкологии Башкирии следит за ситуацией и проводит мониторинг состояния атмосферы.

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