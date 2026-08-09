Сварщики, курьеры и айтишники: кому в Башкирии стали платить больше

Руководители разработки стали лидерами по росту зарплат в Башкирии

Аналитики hh.ru назвали профессии, представители которых заметнее всего увеличили свои доходы в Башкирии за первые семь месяцев 2026 года.

Лидерами по росту зарплат стали руководители групп разработки. За год предлагаемый доход для таких специалистов вырос сразу на 82% и достиг 300 тысяч рублей.

На втором месте оказались агрономы, а также специалисты электротехнических профессий. Зарплаты агрономов увеличились на 58% — до 127,5 тысячи рублей. Доход электромонтажников, электромонтеров и техников-электриков также вырос на 58% и достиг 160 тысяч рублей.

Третью строчку заняли системные аналитики. Их зарплаты выросли на 50%, до 120 тысяч рублей.

В десятку профессий с наиболее заметным ростом предлагаемых зарплат также вошли сварщики — до 257,5 тысячи рублей, финансовые директора — до 175 тысяч, курьеры и почтальоны — до 178 тысяч, механики — до 156,3 тысячи, специалисты по взысканию задолженности — до 98 тысяч рублей.

Также работодатели стали больше предлагать геологам — до 197,9 тысячи рублей, специалистам по информационной безопасности — до 96 тысяч и начальникам смены — до 136,1 тысячи рублей.

По словам директора по исследованиям hh.ru Марии Игнатовой, наиболее активно работодатели повышают зарплаты кандидатам без опыта. За год предложения для начинающих специалистов выросли на 13% и достигли в среднем 61,7 тысячи рублей.

Для работников с опытом от одного года до трех лет зарплаты увеличились на 11%, до 85,6 тысячи рублей. Специалистам со стажем от трех до шести лет стали предлагать на 10% больше — в среднем 110 тысяч рублей.

Самые высокие зарплатные предложения, как и прежде, получают специалисты с опытом работы более шести лет — в среднем 114 тысяч рублей.

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