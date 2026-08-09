Мобильные врачи посетят 20 сел и деревень Башкирии

Прием пройдет без предварительной записи в порядке живой очереди

В Башкирии продолжается акция «Здоровая республика — здоровый регион». Передвижные медицинские комплексы продолжают работать в отдаленных селах и деревнях, где жители могут бесплатно пройти обследование и получить консультации специалистов.

С 10 по 16 августа мобильные бригады врачей посетят 20 населенных пунктов республики.

В Зилаирском районе прием пройдет 10–11 августа в селе Ивано-Кувалат, 12–13 августа — в селе Кананикольское, 14 августа — в деревне Кызлар-Бирган.

В Кигинском районе врачи будут работать 10–11 августа в селе Леуза, 12–13 августа — в селе Абзаево. В селе Нижние Киги прием продолжится 14 августа, а также 17–19 августа.

В Караидельском районе передвижной комплекс посетит деревню Артакуль 10 августа, Уразаево — 11 августа, Красный Урюш — 12 августа, Мрясимово — 13 августа и Ургуш — 14 августа.

В Миякинском районе медики примут жителей деревни Ильчигулово 10–11 августа, деревни Исламгулово — 12 августа, села Кекен-Васильевка — 13 августа, села Уршакбашкарамалы — 14 и 17 августа.

В Кугарчинском районе комплекс будет работать 12 августа в деревне Худайбердино, а 13–14 августа — в селе Юмагузино.

Жители Уфимского района смогут пройти обследование 11 августа в Шамонино, 12–13 августа — в Шмидтово, 14 августа — в Зубово.

В передвижных медицинских комплексах принимают терапевты, кардиологи, эндокринологи, гинекологи и другие специалисты. Пациенты также могут пройти лабораторные исследования, сделать ЭКГ, УЗИ и другие обследования.

Прием проводится в порядке живой очереди. Предварительно записываться не нужно. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

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