В Нефтекамске за один день поженились рекордное количество пар

В красивую дату местный ЗАГС зарегистрировал больше новых семей, чем где-либо в республике

В Нефтекамске в красивую дату 08.08 зарегистрировали рекордное количество новых семей. За один день в местном ЗАГСе поженились 29 пар.

Как сообщил глава города Эльдар Валидов, это стало самым высоким показателем среди городов и районов Башкирии.

Особенной эта дата стала и для семьи Вихаревых. Сергей и Мария стали 500-й парой, зарегистрировавшей брак в Нефтекамске с начала 2026 года.

Отметим, что красивые даты традиционно пользуются популярностью у молодоженов. Ранее, в День семьи, любви и верности, в Башкирии зарегистрировали брак 160 пар.

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