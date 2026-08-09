Смертельное ДТП произошло под Уфой на трассе М-5

Фото: ГАИ Башкирии

Смертельная авария произошла накануне вечером в Чишминском районе Башкирии. ДТП зарегистрировали около 22:00 на 1431-м километре трассы М-5 «Урал».

По предварительным данным Госавтоинспекции республики, 44-летний водитель Kia Rio ехал из Уфы в сторону Самары и столкнулся с попутным автомобилем GMC.

После удара GMC съехал в кювет и перевернулся. В результате аварии 60-летний водитель автомобиля погиб на месте происшествия. Его пассажира госпитализировали.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего. По факту смертельного ДТП начата проверка.

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