Ливни, град и ветер до 26 м/с: погода в Башкирии резко ухудшится

Опасные погодные явления ожидаются во второй половине дня

В Башкирии резко ухудшится погода. Региональное управление МЧС объявило штормовое предупреждение.

По данным спасателей, 9 августа во второй половине дня и до конца суток в северных районах республики ожидается комплекс опасных погодных явлений. Скорость шквалистого ветра может достигать 26 метров в секунду.

Кроме того, прогнозируются очень сильные дожди и ливни, грозы, а местами возможен крупный град.

Жителям рекомендуют соблюдать меры предосторожности, по возможности не находиться во время непогоды рядом с деревьями, рекламными конструкциями и линиями электропередачи.