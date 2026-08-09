Купание под Бельским мостом ночью в Уфе привело к трагедии

Людей уносило течением, а один отдыхающий пропал без вести

За прошедшие сутки на водоемах Уфы спасатели пришли на помощь десяти отдыхающим.

На пляже «Солнечный» течением от берега на 20–25 метров унесло сразу шестерых человек 1989–2010 годов рождения. Еще один случай произошел на необорудованном пляже напротив Монумента Дружбы, где женщину 1989 года рождения течение отнесло примерно на 30 метров.

На Теплом озере и в районе зоны отдыха «Дежнево» помощь потребовалась двум женщинам, которые в состоянии алкогольного опьянения зашли на глубину и начали тонуть. Во всех случаях спасателям удалось вовремя вытащить людей из воды и доставить на берег.\

Однако избежать трагедии не удалось. Ночью компания, предположительно находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, отдыхала под Бельским мостом. Один из мужчин зашел в воду и почти сразу пропал из виду. На помощь ему бросился его знакомый 2006 года рождения, но течение начало затягивать и его.

Молодого человека удалось спасти. Поиски первого мужчины продолжаются.

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