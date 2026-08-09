Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 августа 2026 10:05

Купание под Бельским мостом ночью в Уфе привело к трагедии

Спасатели продолжают поиски мужчины, исчезнувшего в воде ночью
Источник:kp.ru
Людей уносило течением, а один отдыхающий пропал без вести

Людей уносило течением, а один отдыхающий пропал без вести

За прошедшие сутки на водоемах Уфы спасатели пришли на помощь десяти отдыхающим.

На пляже «Солнечный» течением от берега на 20–25 метров унесло сразу шестерых человек 1989–2010 годов рождения. Еще один случай произошел на необорудованном пляже напротив Монумента Дружбы, где женщину 1989 года рождения течение отнесло примерно на 30 метров.

На Теплом озере и в районе зоны отдыха «Дежнево» помощь потребовалась двум женщинам, которые в состоянии алкогольного опьянения зашли на глубину и начали тонуть. Во всех случаях спасателям удалось вовремя вытащить людей из воды и доставить на берег.\

Однако избежать трагедии не удалось. Ночью компания, предположительно находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, отдыхала под Бельским мостом. Один из мужчин зашел в воду и почти сразу пропал из виду. На помощь ему бросился его знакомый 2006 года рождения, но течение начало затягивать и его.

Молодого человека удалось спасти. Поиски первого мужчины продолжаются.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.