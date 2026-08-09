В Учалах простились с погибшим участником СВО Айнуром Гайнуллиным

Фото: администрация Учалинского района

В Учалах простились с участником специальной военной операции Айнуром Гайнуллиным. О траурной церемонии сообщили в администрации Учалинского района.

Проводить военнослужащего в последний путь пришли его родные и близкие, друзья, одноклассники, учителя, ветераны боевых действий и неравнодушные жители города.

Слова соболезнования семье и близким погибшего выразил глава администрации Учалинского района Руслан Гилязетдинов.

В администрации сообщили, что Айнур Гайнуллин погиб при выполнении боевой задачи, до конца оставаясь верным воинскому долгу и присяге.

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