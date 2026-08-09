Более 1,9 млн жителей Башкирии заняты экономической деятельностью

В Башкирии уровень безработицы составил 1,6%. Такие данные приводит Башкортостанстат по итогам выборочного обследования рабочей силы.

По данным статистиков, в марте—мае 2026 года численность рабочей силы в возрасте от 15 лет и старше составила около 1,951 млн человек. Из них 1,920 млн жителей, или 98,4%, были заняты экономической деятельностью.

Еще около 30,6 тысячи человек, что составляет 1,6% рабочей силы, классифицировались как безработные по критериям Международной организации труда.

К этой категории относятся граждане, которые не имели работы или другого доходного занятия, активно искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемый период.

Таким образом, более 98% экономически активных жителей Башкирии были заняты трудовой деятельностью.

Официальные данные Башкортостанстата за близкие периоды 2026 года также фиксируют уровень безработицы по методологии МОТ на уровне около 1,5–1,6%.