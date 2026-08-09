Афанасий, Фаришта и Ханнан: какими редкими именами назвали детей в Башкирии

Среди редких имен оказались как современные, так и старинные варианты

Родители новорожденных в Башкирии все чаще выбирают для детей необычные и редкие имена. Об этом свидетельствуют данные федерального портала ЗАГС, опубликованные 9 августа.

Согласно статистике, в первую неделю августа в республике появились на свет дети с такими редкими именами, как Гузэлия, Линда, Наяна, Тиана и Фаришта.

Среди мальчиков необычными именами стали Абдуррахмон, Афанасий, Ханнан, Шахром и Эдуард. В списке особенно выделяется имя Афанасий. Сегодня оно редко встречается среди новорождённых, хотя имеет давнюю историю и глубокие православные корни.

Федеральный портал ЗАГС регулярно публикует статистику наиболее популярных и редких имён, которые родители выбирают для детей в российских регионах.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.