Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 августа 2026 6:52

Афанасий, Фаришта и Ханнан: какими редкими именами назвали детей в Башкирии

В Башкирии родились Гузэлия, Тиана и Афанасий
Источник:kp.ru
Среди редких имен оказались как современные, так и старинные варианты

Среди редких имен оказались как современные, так и старинные варианты

Родители новорожденных в Башкирии все чаще выбирают для детей необычные и редкие имена. Об этом свидетельствуют данные федерального портала ЗАГС, опубликованные 9 августа.

Согласно статистике, в первую неделю августа в республике появились на свет дети с такими редкими именами, как Гузэлия, Линда, Наяна, Тиана и Фаришта.

Среди мальчиков необычными именами стали Абдуррахмон, Афанасий, Ханнан, Шахром и Эдуард. В списке особенно выделяется имя Афанасий. Сегодня оно редко встречается среди новорождённых, хотя имеет давнюю историю и глубокие православные корни.

Федеральный портал ЗАГС регулярно публикует статистику наиболее популярных и редких имён, которые родители выбирают для детей в российских регионах.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.