Проверки направлены на выявление грубых нарушений ПДД

На дорогах Башкирии продолжаются массовые проверки водителей. Сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактические рейды в разных районах республики.

Особое внимание во время проверок уделяют грубым нарушениям правил дорожного движения, которые могут привести к авариям и тяжёлым последствиям. Водителей призывают соблюдать скоростной режим, не садиться за руль в состоянии опьянения и не нарушать требования безопасности.

Автомобилистам рекомендуют быть готовыми к дополнительным проверкам на дорогах и с пониманием относиться к работе инспекторов.

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