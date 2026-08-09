Жителей Башкирии пригласили на последние ярмарки выходных

В Уфе сегодня приобрести продукцию местных производителей можно на двух площадках

В Башкирии сегодня, 9 августа, продолжают работу сельскохозяйственные ярмарки. О проведении торговли в городах и районах республики напомнили в региональном министерстве торговли и услуг.

Ярмарочный сезон выходного дня стартовал 7 августа. С пятницы по воскресенье сельхозярмарки проходят в 34 городах и районах Башкирии. Всего для продавцов и покупателей организовали 44 торговые площадки.

Жители республики могут приобрести продукцию местных сельхозпроизводителей. Полный список адресов и контактных данных площадок опубликован на сайте Минторга Башкирии.

В Уфе сегодня ярмарочная торговля организована на площадке по улице Рабкоров, 20, а также на территории перед Дворцом спорта.

Информация о проведении ярмарок подтверждается актуальными публикациями региональных источников.

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