Ураганный ветер и жара до +35: какая погода ждет жителей Башкирии в воскресенье

В воскресенье, 9 августа, в Башкирии прогнозируются местами кратковременные дожди, в северных районах до сильных. Метеорологи обещают днем грозы, локально пройдет град.

Ветер будет юго-западного и западного направления умеренный, местами ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. Ранее о резком ухудшении погоды жителей республики предупреждали в МЧС по Башкирии. При этом температура воздуха днем по республике составит +30, +35°С, в северных районах до +25°С.

Из-за ночного похолодания утром на дорогах возможен туман с ухудшением видимости до 500 метров и меньше.

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