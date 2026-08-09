Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 августа 2026 4:01

Ураганный ветер и жара до +35: какая погода ждет жителей Башкирии в воскресенье

В Башкирии прогнозируются усиление ветра и грозы с градом
Павел КРАЙНОВ

В воскресенье, 9 августа, в Башкирии прогнозируются местами кратковременные дожди, в северных районах до сильных. Метеорологи обещают днем грозы, локально пройдет град.

Ветер будет юго-западного и западного направления умеренный, местами ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. Ранее о резком ухудшении погоды жителей республики предупреждали в МЧС по Башкирии. При этом температура воздуха днем по республике составит +30, +35°С, в северных районах до +25°С.

Из-за ночного похолодания утром на дорогах возможен туман с ухудшением видимости до 500 метров и меньше.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.