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НовостиОбщество8 августа 2026 9:11

В Башкирии резко меняется погода: в воскресенье ожидаются грозы с градом и ураганным ветром

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики об усилении ветра и грозах
Павел КРАЙНОВ

Экстренные службы Башкирии предупреждают жителей республики о резком ухудшении погоды. По данным регионального управления МЧС, днем 9 августа ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду. В северных районах пройдет сильный дождь с грозой и градом. В ближайшие сутки прогнозируется туман, видимость упадет до 500 метров и менее.

В МЧС по Башкирии напоминают: если порывы ветра застали вас на улице, укройтесь в подземном переходе или подъездах зданий. Спасатели просят жителей республики держаться в стороне от линий электропередач, деревьев и шатких конструкций. Автомобили около них также парковать не стоит.

- В ветреную погоду, следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности. Будьте внимательны и осторожны! Телефон 112, - напоминают в МЧС по Башкирии.

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