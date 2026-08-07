В Уфе пройдет VIII Гражданский форум Башкирии

В Уфе соберут представителей гражданского общества со всей республики. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

27 августа в уфимском Конгресс-холле «Торатау» пройдет VIII Гражданский форум Республики Башкортостан. Организаторами мероприятия выступают Фонд грантов Главы Башкирии, Общественная палата республики и Совет при Главе РБ по правам человека и развитию институтов гражданского общества.

Главной темой форума станет развитие гражданского общества в условиях специальной военной операции. Участники обсудят поддержку бойцов СВО и членов их семей, патриотическое воспитание молодежи, сохранение традиционных ценностей, а также роль институтов гражданского общества в период выборов, которые состоятся в сентябре 2026 года.

В программу форума вошли дискуссионные площадки, семинары, мастер-классы, интерактивные выставки, юридические консультации и экспертная помощь по подготовке грантовых заявок.

Завершится мероприятие пленарным заседанием на тему «Трансформация гражданского общества в условиях СВО».

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