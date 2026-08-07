Замыкание проводки могло стать причиной крупного пожара в Уфе

Фото: МЧС по РБ

Предварительной причиной крупного пожара в многоквартирном доме №63 на улице Гвардейской в Уфе стало замыкание электропроводки. По информации пострадавших, на которую ссылается ГорОбзор, короткое замыкание произошло под натяжным потолком в квартире на одном из верхних этажей.

Напомним, пожар произошел днем 4 августа и охватил 14 квартир, расположенных на четырех этажах. Во время происшествия самостоятельно эвакуировались 70 человек. Еще 16 жильцов, в том числе троих детей, вывели спасатели.

После пожара десятки семей остались без жилья. Для пострадавших организован сбор гуманитарной помощи. Пункт приема работает в школе №137 в холле центрального входа ежедневно с 10:00 до 12:00. Там принимают взрослую и детскую одежду, обувь, постельное белье, полотенца, одеяла, средства гигиены, бытовую химию и канцелярские принадлежности.

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